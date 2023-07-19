每周萬人感染腸病毒 醫師籲1動作保健康

根據衛福部疾病管制署監測網統計，七月第一周全台腸病毒就診數為10123人次，雖比前一周10795人次略降，但每周仍有上萬人感染腸病毒。尤其正值放暑假，學童參加夏令營和各類暑期活動，在公共場所接觸到各種病毒的機會增加，醫師提醒，不要因為確診數字趨緩而掉以輕心，社區中仍到處存在細菌病毒，一定要勤洗手，才能降低染病的機會。

事實上，在新冠肺炎疫情期間，因為大家防疫意識高漲，戴口罩常洗手，不但預防感染新冠肺炎，連帶腸病毒和流感病例都大幅下降。隨著新冠疫情趨緩，民眾防疫戒心明顯鬆懈，反而使得其他疾病病例大幅攀升。小兒科醫師黃正宏表示，勤洗手，是預防疾病有效又簡單的方式。吃東西之前，上完廁所，都要把手洗乾淨。從外面回家，也一定要洗手再跟家人接觸。這都是老生常談，但只要放鬆，病毒就會找上門。

黃正宏也發現，放暑假，學童缺少了老師的叮嚀，洗手頻率都明顯降低。他也呼籲家長要多提醒小孩洗手，而且不能馬虎，依照洗手搓搓七步驟，內外夾弓大立腕，手心手背，十指掌心，虎口指尖，甚至手腕都要洗乾淨，才是正確的洗手之道。

這幾年來 台北市國小和幼兒園洗手台上多改為使用洗手慕斯而非傳統洗手乳，據了解，除了用量省，容易沖洗又省水的優點之外，不需要用力搓揉就可以起泡，節省時間又可以讓學童輕鬆的把手洗乾淨。而ＭＯＭＯ購物平台洗手產品前三名分別為美琪，蜜妮，獅王。都是標榜有抗菌成分的洗手慕斯，夏季預防腸病毒入侵，勤洗手不可少。

七月第一週仍有上萬人感染腸病毒。資料摘自衛福部疾病管制署監測網／王莫昀台北傳真

（中時 王莫昀）