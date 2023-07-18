人間國寶徐明河辭世 文化部呈請總統褒揚

人間國寶、重要文化資產保存技術「剪黏泥塑技術」保存者徐明河昨天辭世，享壽82歲。文化部長史哲聞訊後深表哀悼並表示，文化部將呈請總統明令褒揚。

史哲今天透過新聞稿表示，徐明河終身奉獻傳統建築的剪黏泥塑技術傳承，作育英才無數，其無私奉獻精神將永為後世緬懷。

徐明河出生於1942年，自16歲起跟隨剪黏泥塑大師姚自來習藝，出師後參與眾多知名廟宇的裝飾施作及修復，如大龍峒保安宮、台北劍潭古寺、觀音溥濟宮、大溪齋明寺等，他擅長巧妙融入古典元素於修復作品中，尤善形塑走獸和花鳥，以及捕捉人物優美姿態，深受業界讚譽。

自1998年起，徐明河就投入古蹟修復工作，所有剪黏工法、工序、工料，包含養灰的備料程序，均堅持手作傳統。後期更通過學校教學系統，長年來培育無數年輕學子，對於傳統建築剪黏泥塑技術的傳承和保存有著重大貢獻。

徐明河於2015年經桃園市政府登錄認定為「傳統工藝–傳統剪黏、交趾陶工藝美術保存者」，2022年又登錄認定為「文化資產保存技術–剪黏泥塑技術保存者」，同年獲文化部登錄認定為重要文化資產保存技術「剪黏泥塑」技術保存者，也就是「人間國寶」。

徐明河去年仍親自主持芝山巖惠濟宮屋頂剪黏泥塑古蹟修復現場，工作之餘，不吝將自身對於傳統剪黏泥塑的知識與技術公開傳授給下一代，除長期任教於國立台灣藝術大學外，亦曾受邀親至文化部「文資傳匠工坊」傳授技職老師剪黏技藝。

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