高雄吃冰中毒暴增至34人 曝疑似致病源

高雄吃冰中毒暴增至34人 疑似致病源！衛生局找到了

高雄苓雅區六合路某知名冰店爆出食物中毒，多人食用八寶冰後感染沙門氏桿菌，出現嘔吐、腹瀉、腎衰竭症狀，昨日遭高雄市衛生局勒令停業、重罰30萬元並依食安法送辦。冰店老闆娘今日上午出面表示「自己也拉肚子」，懷疑是冰塊有異。

衛生局表示，截止今日上午11時，共有34人因症就醫；經檢驗研判是店家「自製豆類及相關配料」可能為環境污染致病源。

黃小姐上周三晚間到六合路某知名冰店購買剉冰分享給13名家人，其中11人吃了八寶冰後半夜出現腸胃不適，而小兒子更拉出血便，後續送醫治療，院方表示疑似食物中毒，黃小姐隨後在PTT發文詢問求助，沒想到收到許多苦主來電，才讓此事曝光；她自曝至少接到逾40名苦主來電，其中不乏老人、小孩、即將臨產孕婦。

冰店老闆今日出面，表示會針對服用冰店產品客人提供賠償，表示「遇到事情，她只能承擔下來，沒有要推卸責任」，並稱自己也是苦主，她說只有吃到冰塊相關東西，隔天一早她也開始拉肚子，後續開店身體也不舒服。

衛生局指出，13日接獲通報當天冰店無營業，隔天14日下午冰店開始營業時即進場稽查採檢，並責令其停業。經採檢刨冰清冰檢體及刨冰器具環境檢體未檢出致病菌；目前八寶冰配料已檢驗出沙門氏桿菌陽性，該檢體亦檢出金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、仙人掌桿菌等。住院患者人體檢驗亦檢出沙門氏桿菌陽性反應。

衛生局表示，經交叉比對就醫病患攝食食物，及現場稽查查獲多項缺失以及衛生局抽驗食品、環境、人體檢體檢驗結果綜合研判，冰店提供自製豆類及相關配料可能為環境污染致病源。

衛生局說，八寶冰食材與患者檢體均檢出沙門氏桿菌，事證明確，已依食安法41條第1項第4款，勒令停業直到完成符合「食品良好衛生規範(GHP)」為止，併處以新台幣30萬元罰款，後續相關事證移送地檢署偵辦；截至今日上午11時，共計34人因症就醫，強調將持續掌握患者健康狀況穩定治療中，針對違法業者依法處辦絕不寬貸。

此外，衛生局今日上午前往製冰廠稽查，發現現場自來水RO過濾器材未有更換紀錄等缺失，並將冰塊帶回送驗，已責令業者暫停作業直到完成改善，並依食安法嚴格監督採檢結果。

製冰廠表示，工廠已經營70年的，一向都是使用RO水製冰，也會定期送檢，目前也只接到該冰店反應冰塊疑似有問題，將會全配合衛生局調查。

（中時 崔正綱）