勞保與勞退差異 這筆退休金有工作也能領

新制勞退的退休金竟能邊工作邊領 「這情況」未滿60歲也可以領

許多民眾仍分不清勞保與勞退金的差別。勞保屬於在職保險，保障範圍包括傷害、殘廢、生育、死亡及老年5種給付，其中最為人熟知的就是退休後領取的老年年金。勞退則屬於「個人退休金專戶」，由公司依個人薪資6％每月提撥入帳戶，勞工也可以選擇另外自行提繳6%以內。

勞退自提有3大好處，一是可以強迫自己儲蓄累積退休金；二，有不低於銀行2年期定存利率的最低收益保證，長期報酬率約3~4%，比定存高出不少；三，提撥的金額免稅，具節稅效益。

勞保局表示，勞保老年年金須離職退保才能請領，但是，勞退新制只要勞工年滿60歲，無論在職與否，即符合請領新制勞工退休金的資格。而且，年滿60歲後要何時領取個人專戶退休金，可由勞工朋友自行決定，並無請領時效的限制；尚未領取前也會繼續參與新制勞退基金運用收益的分配。

續提退休金1年得請領一次

勞保局強調，勞工退休金儲存在勞工退休金個人專戶，退休金累積帶著走，不因勞工轉換工作或事業單位關廠、歇業而受影響，專戶所有權屬於勞工。

勞工提繳年資未滿15年者，應請領一次退休金；提繳年資滿15年以上者，可以選擇請月領或一次領退休金。如果領取退休金後繼續工作，雇主仍應繼續為其提繳退休金（簡稱續提退休金），續提退休金1年得請領一次。

另外，勞工於年滿60歲前喪失工作能力者，得提前請領退休金。如果勞工於請領退休金前死亡、或勞工於領取月退休金後，未屆平均餘命或請領年限前死亡，可由其遺屬或遺囑指定請領人一次請領其個人專戶退休金，或領回個人月退休金專戶結算賸餘金額。

（旺得富理財網 王順泉）