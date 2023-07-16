泰利明升級中颱 下周還有颱風恐侵台

受颱風外圍雲系影響，中央氣象局發布屏東豪雨以及台東大雨特報，表示明天是泰利颱風影響最強的時候，有機會增強成中颱，氣象專家吳德榮提醒，今日到周三全台偶有雨，午後有強對流發展，慎防劇烈天氣。同時菲律賓東方海面還有一熱帶擾動發展，24日抵達台灣南端，侵台機率達40%。

氣象局今晨發布大雨特報，受颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今日恆春半島有局部大雨或豪雨，台東地區有局部大雨發生的機率。並且屏東縣有大雷雨，持續時間至8時45分，慎防劇烈降雨、雷擊，以及低能見度。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，輕颱泰利明日增強為中度颱風，以西北西方向朝廣東雷州半島前進，不會侵台，但今起至周三（16至19日）受季風低壓環流影響，水氣多、各地偶有局部短暫陣雨，恆春半島、花東有較大雨勢；大氣不穩定，午後有強對流，慎防大雷雨及伴隨劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨。

溫度部分，今日西半部及東北部仍明顯偏熱，北部氣溫25至37度，中部24至37度，南部25至35度，東部23至35度。明日起氣溫微降，仍偏熱。

吳德榮表示，周四至周六（20至22日）季風低壓環流西移，水氣減少，晴朗炎熱，注意防曬、防中暑；花東仍有局部短暫陣雨，山區及局部平地午後有雷陣雨，但對流強度減弱，範圍縮小。

吳德榮表示，根據最新歐洲系集模式模擬顯示，還有熱帶擾動在菲律賓東方海面發展，周四（20日）可能增強成輕颱並向西北西前進，下周一（24日）通過呂宋島東北端，侵襲且接觸台灣南端機率有40%。但此為第9天的模擬，模式仍會大幅調整，應持續觀察，莫急下定論。

（中時新聞網 莊楚雯）