楠梓加工區科技廠大火 多次爆炸傷亡未明

楠梓加工區科技廠大火「多次爆炸」 恐怖濃煙竄天傷亡未明

高雄市楠梓區楠梓加工區中央路上的日商塑美貝科技廠今天上午傳出爆炸聲響，高雄市消防局於上午7月14日7時38分獲報楠梓區楠梓加工區火警，立即出動55車130人搶救，現場大量濃煙冒出，佈線搶救中，由於正處上班時間，驚動不少路過民眾，經回報得知沒有人員受困，園區表示，正派人前往了解中。

高雄市消防局目前佈線搶救及周界防護中，初步了解並無人員受傷受困。

（中時 林雅惠）

楠梓加工區大火！世界級壓克力工廠爆炸 濃煙沖天畫面曝

高雄市楠梓區楠梓加工區中央路上的日商塑美貝科技廠今（14）日上午傳出爆炸聲響，高雄市消防局在上午7時38分獲報楠梓區楠梓加工區火警，立即出動55車130人到場搶救，詳細起火原因尚待進一步調查。

根據了解，起火工廠是塑美貝科技股份有限公司，目前警消尚未接獲有人員受困、受傷，至於起火原因初判是原料槽爆炸，目前現場持續搶救滅火中。

塑美貝科技股份有限公司是日本知名企業「住友化學集團」的子公司， 2009年併購聚美企業後，以高雄楠梓科技園區為原址作為生產基地。塑美貝科技股份有限公司是世界級的壓克力工廠，在業界頗具知名度。

（中時新聞網 邱怡萱）