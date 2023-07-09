土地不符使用目的 芎林文山夜市竟收攤

4月12日才開幕的芎林文山市集夜市驚傳收攤，原有200多攤的夜市開幕時人山人海，一度造成交通大堵塞，但因土地地目有問題被迫中止營業，5日當天為最後營業時間，造成地方民眾一陣錯愕，有攤販表示有聽說停業但未收到正式通知，未來是否重新開業，目前縣農會也持續跟縣府溝通協調中。

芎林文山市集土地為新竹縣農會所有，市集於4月12日盛大開幕後，由於交通大打結引發停車亂象，縣議員鄭昱芸著手研究拋出問題後，有民眾反應該筆土地地目有疑慮，外界才發現該筆土地從早期雖從農地變更為特定目的事業使用，但項目並未有市集或夜市選項。

芎林鄉公所得知地目有疑慮之後，查報給新竹縣府農業處及地政處，5月上旬前往勘查後認定市集確實不符使用目的，縣農會於是中止市集，5日為最後營業日，消息傳出讓地方民眾相當錯愕，部分攤商表示有聽說要停業但還未收到正式通知。縣農會表示，確實因土地合法性問題已暫緩設攤活動，俟相關法規通過後再行研議。

由於文山市集停業引發關注，鄭昱芸早在5月23日議會質詢中也提及新竹縣應要有攤販自治條例，產發處迅速於1周內提出攤販管理自治條例草案。產發處長陳偉志表示施行的前提要符合土地使用管制，大方向是訂定統一申請受理的書件項目，細項則交由公所自行決定，其次是罰責提升到縣級層次，若未來攤商有違規事項，公所也將依照條例對攤商裁處。

陳偉志表示，攤商管理自治條例預估在今年8月時與各鄉鎮討論，接著辦理相關程序，登公報後進入縣務會議，希望最快年底前縣議會定期會時可送交審議。

（中時 邱立雅）

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