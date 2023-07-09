今年夏天特別熱！專家：6大因素一次爆發

未來一周仍是炎熱天氣，氣象局表示，昨天北北基、台南、屏東及花東高溫37度以上，台北市社子島高溫更飆到38.6度，且今天依然很熱，為何今年夏天熱別熱，氣象達人彭啟明表示，是因為6大因素全部累積起來一次爆發， 包括夏天的熱、太平洋高壓西伸、乾熱西南風、熱島效應、聖嬰、全球暖化。

彭啟明今天在臉書發文，今天依舊很熱，外出要注意安全，並解釋會有這樣的熱，絕對不是單一因素，是各項要素累積起來，第一是夏天的熱，接著是太平洋高壓顯著西伸盤據、乾熱的西南風，加上熱島效應、發展中的聖嬰現象及全球暖化，所有因素加在一起導致。

彭啟明表示，要一一克服這些問題不容易，主導的還是大自然的變化，但人為的改變共業仍是有努力空間。不過好消息是下周天氣型態略改變，會熱，但不會那麼熱，也會有午後雷陣雨發生。

氣象局表示，明天（10日）各地為多雲到晴，太平洋高壓開始減弱，水氣漸增，午後雷陣雨由山區擴展到西半部平地；降雨增多，各地高溫略降，但氣溫仍高。周二、周三（11日、12日）有水氣從台灣東方海面移入，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。周四至周六（13日至15日）水氣持續增多，午後有局部短暫雷陣雨。

（中時新聞網 莊楚雯）