Threads爆紅！老妹哀號「社交軟體又＋1」

Meta日前推出新社群平台「Threads」爆紅，一名女網友見狀哀號說，怎麼又多了一個社群軟體，她是老妹只習慣用臉書，然後偶爾在IG上發發限動，到底年輕人要這麼多的社交軟體幹嘛，每個軟體上發的東西不都一樣嗎？貼文引起網友熱烈討論，不少老人點頭喊真的不懂，但也有年輕人熱情介紹不同軟體的功能。

一名女網友今天在臉書社團《爆系知識家》上分享，社群軟體又多了一個，從臉書到IG，然後到現在最新的Threads，作為一個老妹她真的只習慣用臉書，然後IG偶爾會用來發限時動態，如今的Threads大家說是推特和IG的綜合版，但她還沒用所以不太清楚，但很好奇現在年輕人要這麼多社交軟件幹嘛，明明發的東西都一樣。

女網友表示，她很想跟上時代，不過Dcard、推特還有抖音她都沒在用，讓她感覺自己很土，因此想詢問大家都在各大社群軟體上面發些什麼，讓她也學一學，也許可以讓她這個老人慢慢跟上潮流。

貼文引起網友討論，不少人點頭說，真的看不懂要這麼多軟體幹嘛，但也有網友熱情分享，IG有時還是很好用的，特別是去餐廳吃飯，有時候會說打卡就送東西或打折，然後無聊的時候可以刷刷短影片和限動；而臉書則是可以看新聞和一些社團討論，至於推特的話比較容易有18禁的議題出現，現在正夯的Threads會怎樣還需要觀望。

（中時新聞網 何立雯）

延伸閱讀

對決推特 Meta新推社群平台Threads

Threads繁體中文版 上架4小時破5百萬戶

Meta推Threads搶客 推特揚言提告