在美國掛急診見醫師6分鐘 他收41.5萬帳單

婦產科醫師鄭丞傑分享「美國就醫初體驗」，6月下旬他去阿拉斯加旅遊，滑雪的時候意外摔倒，掛急診檢查發現肋骨斷了兩根，當天他只做了抽血、驗尿和電腦斷層掃描幾項檢查，並與醫師聊了6分鐘，最後竟收到台幣41.5萬的天價帳單，讓他忍不住大嘆台灣人真的太幸福了。

婦產科醫師鄭丞傑近日在臉書上分享，6月下旬去美國旅遊，在雪地滑雪意外摔倒，當下沒什麼大礙，隔了4天後卻出現下背痛的症狀，後來咳嗽、打嗝、打噴嚏，甚至深呼吸都會痛，緊急去醫院掛急診，檢查發現是肋骨斷了。

鄭丞傑表示，他在6月23日去阿拉斯加第一大城安克拉治最大的醫院掛急診，前後在急診室裡面待了6個多小時，除了基本的抽血驗尿，就是做了電腦斷層掃描檢查，最後發現斷了兩根肋骨，推估是滑雪摔倒翻滾造成的，因為是會自然痊癒的病，所以打了止痛針就回家了。後來他收到帳單，換算成台幣竟要價41.5萬元。

鄭丞傑指出，仔細比對帳單的收費細項，發現電腦斷層掃描的費用，折合台幣約是28萬元，是台灣5035元的55倍左右，真的很嚇人。除此之外，他那天在急診實際上只和醫師講話6分鐘，其他的時間都在等待，而在急診的空間使用費，換算成台幣竟要20萬元出頭，約是台灣的百倍以上，感覺像住了一次飯店的總統套房，打了一瓶台幣約8500元的生理食鹽水點滴。

鄭丞傑說，這筆帳單他必須要先繳納，才能夠憑收據申請健保退費，而健保如果是根據當季台灣平均一次急診的支出給付的話，不知道是不是可以領到4,150元，也就是帳單的1%，所幸他有投保意外險，不然這一筆帳單真的很驚人。

鄭丞傑感嘆地說，經過這次美國醫療的初體驗，他覺得台灣人真的太幸福了，擁有全世界羨慕的全民健康保險，應該要好好珍惜，不浪費不濫用，政府應該加強醫療保健的投資，大家也應該要接受適度調高保費，才能讓健保制度可長可久。

（中時新聞網 何立雯）

延伸閱讀

急診部分負擔 改醫院層級收費

健保部分負擔新制 5重點省荷包

健保部分負擔7月上路 這項漲200元最有感