李玟身家累積40億 遺產可能傳「給這3人」

天后李玟（CoCo）昨(5日)驚傳驟逝，享年48歲，她出道29年，今年正要迎接慶祝30年，卻無緣和粉絲分享喜悅，據媒體報導，李玟生前身家累積約40億台幣，由於她先前已傳出和丈夫分居，和兩個繼女感情也沒有太好，因此遺產推估將交由媽媽與兩個姊姊繼承。

據《三立新聞網》報導，李玟與富商Bruce結婚後，將兩個繼女視同己出，但對方卻沒將她視為母親看待，Bruce鬧出緋聞，兩個繼女也沒多關心李玟，而李玟貴為好萊塢巨星，財產累積了超過40億，外界好奇她過世後財產分配，傳聞會由她的母親和兩個姊姊成為第一繼承人，但真相還有待家屬說明，不知真偽。

李玟出身在醫生世家，母親早年帶她們三姊妹到美國生活，並靠自己的力量考上中醫師，讓李玟從小也學習到母親堅毅的精神，媽媽一手拉拔她們三姊妹長大，李玟出道成為天后後，將功勞都歸功於母親，表示每次有新歌DEMO都會第一個給媽媽聽，讓媽媽選歌，而李玟媽媽的品味也神準，李玟說：「媽媽說話就是這樣，媽媽說話很嚴肅的，然後我說OK、好啊，我很聽話，我就唱。」

後來，李玟的兩個姊姊李秋林（Carol）和二姊李思林（Nancy）曾參選港姐又是歌唱比賽冠軍，本來有意踏進演藝圈，但都被媽媽阻止，只有李玟讓母親點頭出道當藝人，因此讓李玟心中一直對兩個姊姊過意不去，認為這輩子都欠兩個姊姊太多，願意用一輩子償還兩個姊姊。

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（中時新聞網 蔡曉婷）

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