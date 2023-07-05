饕客傻眼！台南阿堂鹹粥又漲 一碗飆300元

台南知名美食「阿堂鹹粥」前年和去年兩度漲價，虱目魚粥從180元漲到200元，後來又再調漲至260元，引發民眾不滿到Google以一星負評洗版，一名網友表示，今日到阿堂鹹粥本想點魚肚鹹粥，卻發現店家更改點菜模式，改為點一碗綜合鹹粥，再根據自己想吃的魚部位加價，結帳才發現一碗魚肚粥竟要價300元，又大漲40元，令他無法接受喊「再見了阿堂。」

原PO今（5）日於PTT八卦版指出，中午到阿堂鹹粥想點碗魚肚鹹粥，根據他的印象，魚肚粥一碗售價是260元，但他看菜單發現魚皮粥、魚肚粥等品項全不在上面，他詢問店員才知道，現在改為點一碗綜合粥粥底180元，再依據消費者想吃的魚部位加價，以他想吃的魚肚來說，須額外加120元，等同於一碗要價300元。

原PO表示，一開始店員解釋他還搞不清楚狀況，直到結完帳他才恍然大悟，「是怕價錢直接寫300元太難看嗎？本來想說做人厚道一點不要在網路說」，但他回到家查網路舊資料發現，過去單純點一碗綜合粥底才賣160元，「所以我今天點了漲價的粥底再加魚肚，總共要300元。」

原PO說，雖然店員的態度很親切，但是漲價頻率跟幅度令人吃不消，「身為長期支持者，這樣我已無法再接受，再見了阿堂。」

貼文瞬間引發網友討論，「虱目魚和米有那麼貴？」、「我家巷口比這好吃多了」、「明年變400元，請大家把握現在便宜價」、「粥底180元笑死」、「南部人真有錢，這種東西也要300元」、「這東西賣到300元？」、「300元現在不吃以後變400元」。

（中時新聞網 楊雅婷）