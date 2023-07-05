兩岸緊張 外媒爆台有錢人青睞這些資產

怕兩岸開戰！外媒爆台灣有錢人開始變現 這些資產受青睞

台海情勢嚴峻引起外媒的關注，根據英國金融時報報導，隨著大陸加大對台灣的軍事恐嚇行動，以及外國政府越來越擔心北京可能發動攻擊，一些台灣人正默默尋找保護自已財富和準備退路的選項。有財富經理人透露，台海緊張情勢已促使一些客戶購買藝術品、鑽石等資產，以便戰事發生時隨時帶走。

台灣資深投資銀行家兼財務顧問C Y Huang受訪時透露：「台灣人很緊張。」他以股神巴菲特出於地緣政治擔憂，出售台積電ADR為例，「即便是美國的有錢人也認為台灣很危險，雖然這裡的人覺得未必會發生戰爭，但你不會拿自己的錢開玩笑」。

另有六名財富經理人提到，自大陸去年8月進行前所未見的軍演以來，部分台灣客戶已開始尋求投資便於攜帶的資產。其中一名管理台灣財富的基金經理人說，台海情勢緊張已促使一些客戶購買藝術品、鑽石等資產，這些資產在戰事發生時可隨時帶走。

一名台灣家族辦公室的資深高層稱，在過去，只有超級富豪認為把錢放在海外更安全，但現在連「中等」有錢人也在談論這個問題。

由於缺乏數據，很難分析台灣富裕家庭究竟向海外轉移了多少錢，但報導指出，台灣長期以來一直是海外避稅天堂財富比例最高的國家之一。加州大學伯克利分校經濟學家Gabriel Zucman在2018年的一項研究顯示，台灣的離岸財富總額占其國內生產總值 (GDP)的22%，而全球平均水平不到10%。

有數據顯示，許多經營中小企業的家族仍將多數財富放在國外。報導也提到，即使越來越多台灣人擬定未來把錢放在海外的備案，但從台灣噴到天際的房價來看，這些人看來仍是少數。

（中時新聞網 邱怡萱）