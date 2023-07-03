分科測驗報名人數暴增 淡化「低分高就」

今年分科測驗7月12日、13日兩天舉行，根據大考中心今天公布的統計資料，共有4萬2252人報名，比去年的2萬9086人大增1萬3166人或45％，預估今年分發入學競爭將轉趨激烈，「低分高就」效應將會淡化。

去年大學分發入學缺額高達生缺額計有1萬4493 人，不少學生「低分高就」，進入比預期中理想的校系。而受這個效應的影響，今年有許多考生甚至放棄申請入學二階甄試，而要直接考分科測驗拚分發入學。

大考中心統計，今年分科測驗共計4萬2252人報名，其中非應屆報考人數（重考生）占比14％，與去年相當。今年分科測驗整體報名人數與過去相較，與109年指考4萬3754人及110年指考4萬0918名報名人數相當，而比去年（111年）年分科測驗報名人數2萬9086人多了1萬3166人。

依教育部之前核定的招生名額，112學年分發入學管道有2萬2492個，占總招生名額9萬3895個的23.95％。不過今年繁星推薦、申請入學分別有1330個、1萬6121個缺額，加上其他招生管道的缺額，將全部流到分發入學使用，預估今年分發入學管道的招生名額將達到4.2萬個。

根據往例，分科測驗報名人數中約有9成會參加登記分發，也就是今年約有3.8萬人參加分發，但全部招生名額約4.2萬，招生缺額約4000人，比去年的1萬4493個缺額少了約1萬人。相對來說，今年分發入學「低分高就」的效應將不明顯，尤其頂尖大學校系的競爭將轉趨激烈。

（中時 林志成）