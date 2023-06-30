氣象局認聖嬰年颱風恐偏強 侵台機率曝

酷暑來到！中央氣象局今天發布「颱風季展望」指出，經檢視各國數植模式預報，今年7月至9月台灣氣溫以正常至偏高機率；雨量則為正常至偏少，預估北太平洋西部的颱風生成總數正常至偏少，侵台颱風個數則是接近正常的機率較大、約3至5個，過去聖嬰年統計發現，聖嬰年颱風皆為中度至強烈颱風、較正常年而言強度較高。

中央氣象局氣象預報中心主任呂國臣表示，今年春雨偏少，隨著梅雨季到來後，鋒面陸抵報到、6月滯留鋒影響，全台總雨量約近氣候值的9成、達382.7毫米，但分布十分不均，如東北部及西南部均小於氣候正常值，如中南部及北海岸均僅正常值的4成至6成，台南為同期第7少雨、僅有氣候值4成；至於整體均溫正常，西半部較偏暖，玉山測站為史上同期最暖。

呂國臣指說，今年是「聖嬰發展年」，各國預報皆指出進入秋季後有9成機率會達「聖嬰年」，也有部分預報指出會達強聖嬰現象、但強度分歧仍大，以過去聖嬰發展年來看，9月南海、菲律賓海至西太平洋低壓環流顯著，但整體對台灣的訊號影響不大。

但呂國臣說，以過去聖嬰發展年颱風生成位置比較，聖嬰年颱風生成位置偏東側，導致行經洋面較長、吸收較多能量，強度較正常年強，以目前資料預測來看，侵台颱風個數仍是正常值的3至5個居多。

呂國臣提及，以動力模式預測來看，7月至9月氣溫偏熱、降雨偏少，分月來看，7月至9月氣溫皆偏熱，7月至8月雨量偏少、9月則無明顯訊號，預估整體7月至9月氣溫偏熱、雨量為正常至偏少、侵台颱風數正常。

氣象局也指出，為提供民眾因應緊急狀況，山區暴雨溪水暴漲告警訊息將增加至全台19溪流區，而高溫預警將新增鄉鎮尺度高溫資訊，颱風預報時不再只是以過去的對稱暴風半徑，而會改為不對稱暴風半徑，讓民眾瞭解颱風動態。

（中時 林良齊）