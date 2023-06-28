手機總是很燙？小心壽命縮短「整組壞光」

天氣越來越熱，隨身帶的手機也可能跟著飆高溫，導致內部零件受到損害，還有可能縮短使用壽命，外媒提醒，不要做這4件事才能讓手機保持適合的溫度，避免過熱。

科技網站CNET報導，如果手機的溫度超過正常溫度，出現設備過熱的情形，就可能造成以下的狀況，包括無法使用手機、手機速度變慢、充電速度變慢或無法充電、手機訊號變弱、無法使用閃光燈，還可能造成電池、SIM卡或內部零件的永久損害。

該如何預防手機過熱？最重要的一點是，不要讓手機受陽光直射或放在炎熱環境中，如汽車、桑拿浴室、廚房或任何靠近火源的地方，請將手機放在遮蔽處，才能維持手機溫度的穩定。

除此之外，充電時也不要使用大型的APP軟體，包括密集的圖形與處理器運作，例如手機遊戲、串流平台等；第三點則是，請將手機系統及APP軟體更新至最新的版本，因為如果是系統或APP有Bug也會造成手機過熱。

最後一點，用戶也應該避免使用第三方充電器，品質不穩定、未經官方審核的充電器容易讓手機過熱，甚至損害電池壽命。

手機的內部溫度應保持在介於0°到35°C之間，蘋果也建議，應該將設備放置在溫度-20°至45°C之間的環境中。

（中時新聞網 郭宜欣）