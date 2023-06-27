AI搶飯碗?這9類工作反而要你用ChatGPT

自從聊天機器人ChatGPT問世後，只要向電腦下幾個指令，就能自動進行資料蒐集並產生內容，引發工作被取代的危機。不過根據美國求職顧問平台Resumebuilder今年4月所做的一項調查，超過9成企業主願意雇用有ChatGPT經驗的員工，認為他們能利用這項最新技術為公司創造競爭優勢。商業資訊網站「內幕」（Insider）整理出9大類需要使用ChatGPT的工作，其中一項的年薪甚至高達80萬美金（相當於2400萬台幣），引發不少關注。

◆ 行銷企劃人員

有企業主認為，ChatGPT能協助創造更生動活潑的行銷策略。加州聖地牙哥健康科技公司Lasso MD正在招募一位全職社群媒體產品經理，年薪5萬至7萬美元，必備的工作技能之一是用ChatGPT產生「獨特的文章標題」。另外丹佛淨水科技公司FloWater執行長Rich Razgaitis也表示，ChatGPT「能創造大規模的行銷系統」，具備相關知識的求職者因此頗受青睞。

◆ 文案作家

人工智慧幫助文案作家創造出更有吸引力的內容。位於波特蘭市的科技顧問公司Slalom，其行銷創意總監Ted Zahn認為，在編寫文案的過程，ChatGPT能「貢獻創新想法和解決方案」。餐廳預約平台Tock也正在招募能用ChatGPT來產生行銷文案的寫手，時薪45至55美元，行銷主管David Widger讚揚AI應用提高工作效率，「ChatGPT能曝光新點子，幫忙打草稿，增加生產力。」

◆ 產品經理

對於產品經理這份工作，善用ChatGPT可以簡化工作流程。建築師數位平台Integrated Projects的執行長Jose L. Cruz Jr.表示，聊天機器人「能產生高度結構化的內容」，讓產品經理可以省下時間，用來規劃商品。醫療保健公司Real Chemistry也認為，「生成式AI讓我們可以更加專注在發揮創意和講故事的技巧，而不是進行重複性的工作和生產簡單的內容。」遠端工作媒合平台Crossover甚至開出80萬美元高年薪聘用產品總監，條件之一是必須在工作中使用ChatGPT。

◆ 教師

部分教育組織正尋求在教學過程納入ChatGPT的可能性。紐約非營利教育組織Oliver Scholars的執行長Danielle Cox說：「我們希望學生能了解這個新技術的機會和侷限。因此我們需要夠精明的老師來幫助學生避免抄襲，並學會分辨可靠的資訊。」

◆ AI和機器學習工程師

企業尋求有ChatGPT經驗的工程師，為產品打造全新風貌。以金融業為例，現在市面上已經出現了對話式人工智慧工具（如Interface.ai），協助銀行等金融機構提供客戶服務。熟悉這項技術的初級工程師年薪上看13萬至17萬美元，必須具有「自然語言處理（NLP）和大型語言模型（LLM）」相關經驗。

其他與ChatGPT相關的工作還包括軟體開發、AI模型訓練、人力資源招募等。正如Resume Builder的首席職業顧問Stacie Haller所說，「ChatGPT技術已經被證明，能在這些技能和工作職責方面有傑出表現」，了解並加以運用將成為未來的一項工作趨勢。

文章來源：ChatGPT experience may be able to get you that job. More than 90% of potential employers are looking for workers who use the chatbot.

文章來源：Jobs are now requiring experience with ChatGPT — and they’ll pay as much as $800,000 a year for the skill

（中時新聞網 黃凡甄）