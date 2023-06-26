餵藥案確定是烏龍？口水戰可以停了

針對新北市私幼餵藥案，中華民國幼教聯合總會上周才發聲明呼籲幼兒園教保人員暫停餵藥，不過隨著情勢逆轉，他們昨天再度發表聲明指出，鑑於餵藥烏龍事件已澄清，呼籲幼教老師應恢復協助幼兒安全餵藥，並呼籲造謠者及酸民，向全國幼教老師道歉。

中華民國幼教聯合總會18日發表聲明說，鑑於目前各方政治人物的紛紛擾擾及政府無具體保護孩子及教保員的作為之下，礙於處方藥物具專業性，教保員尚未具備醫療專業知識，在未釐清事情真相之前，敬請各縣市理事長轉達會內會員，即日起幼兒園內教保員暫時停止餵藥。

不過隨著情勢的轉變，中華民國幼教聯合總會25日又在臉書發出「守護幼兒健康、維護幼教師尊嚴」聲明說，鑑於餵藥烏龍事件已經釐清，還給現場的幼教老師清白，敬請全國幼教老師日後遵循幼兒教保及照顧服務實施準則第11條託藥措施，恢復協助幼兒安全，謹遵託藥相關步驟，維護幼兒健康。

聲明指出，相信全國的幼教老師都是秉持愛孩子的熱情從事幼兒教育工作，希望藉此事件，提醒中央政府及家長更同理幼教老師的辛苦與愛心，在未來政策的訂定上，給予這些維護國安問題的幼教老師更多的關懷與鼓勵。

聲明並指出，未來現場的老師不再有「餵藥時戰戰兢兢、餵藥後膽戰心驚」的恐懼，此後孩子在幼兒園可以「孩子平安、家長心安」。這段時間「孩子無辜、老師很辛苦、家長很焦慮」，親師間走過一段無助的歷程，希望造謠者及酸民能給慈愛的全國幼教老師一個道歉，停止無意義的口水戰，期許台灣人民都有一個平安、幸福的未來。

（中時 林志成；中時新聞網 莊楚雯）