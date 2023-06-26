日旅行團「5天環台行」 日網友:魔鬼行程

早上太魯閣、晚上高雄！日旅行團「5天環台行」太可怕

不只台灣人愛去日本，許多日本人也喜歡來台灣旅遊，最近網路上流傳一張日本知名旅行社推出的5日台灣環島觀光行程，5天去遍宜蘭、太魯閣、台東、高雄、嘉義、台中、野柳、九份、台北各大風景區及景點，讓不少日本網友看了大呼根本魔鬼行程，會過勞死。

一名日本網友近日在推特PO出一家日本旅行社規劃的「充實的台灣美景5日遊」行程，第一天早上從日本中部國際機場抵達台灣桃園機場，下午就衝宜蘭觀光，去宜蘭文學館、丟丟當森林公園，晚上從宜蘭坐火車到花蓮，在花蓮住一晚。

圖/摘錄自網路推特影片

根據行程表，第二天早上到太魯閣峽谷觀光，步行2小時半，下午去台東三仙台步行約1小時、鐵道藝術村，晚上從台東坐火車前往高雄，夜宿高雄。第三天最可怕，一口氣安排中南部三縣市觀光，去高雄蓮池潭、嘉義檜意生活村、故宮南院、台中歌劇院、宮原眼科。第四天到台北，去野柳、十分放天燈、九份老街。第五天繼續去台北中正紀念堂、龍山寺、故宮、忠烈祠，最後晚上搭機回日本。

超狂行程曝光後，許多日本網友留言：「第二天行程是魔鬼」、「會過勞死。一整天的行程真是太痛苦了」、「這個行程太勞累了吧！」、「台南呢。殘念」、」「這是一次可怕的旅行。 根本沒時間欣賞風景」、「第一天還在花蓮，第二天已經到高雄了」，連台灣網友也表示，「省機票玩法，走馬看花繞一圈」、「最好玩的日月潭沒去？」

（中時新聞網 莊楚雯）