小宅「硬塞1設計」被批垃圾 過來人卻推爆

許多人都希望自己家裡的廚房能有「中島」。不過一名網友認為，中島明明只適合出現在大廚房，結果一堆小宅也都加入這款設計，讓他大嘆實用性低又佔位置，還說是「垃圾設計」。貼文曝光後，引發兩派網友議論，有人認同是雞肋裝潢，但也有過來人激推：「用過的都說好」。

「中島根本垃圾設計！」原PO在PTT home-sale板發文表示，他認為若是購買小坪數的房子，做中島不僅佔位又花錢，實用性還很低，不如直接做收納櫃，可以當桌面放東西，直說家裡有大廚房，做中島才有意義，「這東西本來就是大廚房的設計！」他也為此特地發文詢問，大家覺得中島是否實用？

貼文一出，引發網友討論，「單身女生才會想做這個吧」、「中島、半牆、電視牆三大雞肋裝潢」、「開放式大廚房才需要」、「室內沒30坪不要想東想西」、「貧窮限制你的想像」、「一堆人的中島是當裝飾，放外送食物而已，真的有在煮嗎」。

然而，也有許多過來人激推，「中島真的下面可以放很多東西，我不後悔」、「我放了電鍋、萬用鍋、烤箱、雜物、超爽」、「新房室內大於30坪，中島弄起來老婆超滿意的」、「中島用過的都說好」、「有做飯中島超好用」、「中島根本必備」、「我小宅，中島兼電器收納櫃使用」。

《格蘭登廚具衛浴》官網資料指出，中島是指配置在廚房中心的櫃體，四面都不靠牆，就像一座海上的島嶼，因此得名。不過其所需的面積較大，四周至少要留90到120公分的走道較適宜。

根據《ETtoday新聞雲》報導，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，許多小坪數的屋主為了讓室內看起來更寬敞，偏愛開放式廚房再搭配中島設計，同時也顧及了收納功能，不過這種設計沒有絕對好壞，還是看每個人的使用需求而定。

（中時新聞網 陳駿碩）

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