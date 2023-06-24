陸行之爆特斯拉一驚人設計 打趴日車龍頭

特斯拉（Tesla）股價漲勢兇猛，近一個月來狂噴40%，讓不少投資人都賺到流油。知名半導體分析師陸行之透露，他靠著特斯拉賺的錢，買了1台Model S，直呼瞬間加速相當嚇人，其他車子都閃的遠遠的，未來特斯拉來個每公里6秒的，充滿電跑300公里的低價版本，肯定把日本油車龍頭打趴。

陸行之在臉書發文表示，自己早在2017年就想買 Model S，但考量當時全台充電樁不足、內裝材質太差，以及特斯拉二手市場不確定等因素而作罷。但現在美國市場充電樁標準確立由特斯拉拿下，全自動輔助駕駛FSD （雖然還不到 Level 3） 明顯領先同業，其他品牌的自駕Lidar/晶片成本太高，大多在特定區域運行，他作為特斯拉小小小投資人，總要親自體驗持有一部特斯拉感受一下。

陸行之在上周買了一台Model S，並分享幾點駕駛心得，給特斯拉投資人及想入手特斯拉Model S/X的粉絲們參考。

1】 Model S 內裝材質大幅進步，尤其是座椅，還有自製音響，但其他部分還是無法跟歐洲豪華車相比。

2】中央操作系統比較像一台電腦，不像手機，以後要加東西，小改東西也比較容易，更不用說軟體更新。

3】台灣的車主很可憐，FSD/停車場車找人功能都已收費但沒有開放，（看紅綠燈，點到點)，只能在高速公路跟車、換道、進出交流道一下，這跟其他豪華車的輔助駕駛系統差異不大，但特斯拉多少更激進/準確些。

4】陸行之稱，以他的開車的習慣，10天充90%電就夠了，再也不用去加油站拿油槍，吸油氣了。

5】雖然只是購入Model S長距離（ Long Range）版本，但瞬間加速已經嚇死人，其他車子都閃的遠遠的，以後特斯拉來個每公里6秒的，充滿電跑300公里的低價版本，肯定把日本油車龍頭打趴。

6】買了兩個轉接頭，慢充 J1772 to CCS2-AC（Type2）已經使用過，但TPC to CCS2-AC可能都用不到。

7】陸行之表示，從買車到交車，他的銷售，交車助理，牌照代辦，保險公司都沒出現，全用line、 email、簡訊回覆問題，真的節省不少人力，但擔心以後車子出了問題，或跟其他車子擦撞，恐求助無門。

8】以後出國兩周不用再付錢找人熱車充小電池了，Model S的寵物、哨兵模式、遠端遙控冷氣與充電費用數據管理都是很棒的功能。

陸行之最後提到，自己還在適應一大堆新功能，試試不同選項，學到新東西再跟各位粉絲分享。

（中時新聞網 吳美觀）

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