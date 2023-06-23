對流雨彈來襲 5縣市發布大雨特報

端午連假第2天，中午過後受到熱對流發展旺盛影響，易有短延時強降雨，大台北地區已有明顯雨勢發生，中央氣象局針對基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區發布大雨特報！

氣象局提醒，今天大台北地區及桃園、新竹山區有局部大雨發生機率，應注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水、山區慎防溪水暴漲，影響時間持續至今天晚上。

（中時新聞網 王嘉慶、中時、羅永銘、姚志平）

雙北瞬間炸大雷雨！新北市2區淹水警戒

午後雨彈開炸，中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，大台北地區、桃園、新竹山區有局部大雨機率，其中台北市及新北市有大雷雨。大雨來得突然，經濟部水利署也針對新北市永和區及中和區發布一級淹水警戒。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文指出，午後熱對流發展中，大台北傍晚前容易有雷陣雨，小心雷擊、瞬間大雨。許多網友都留言「永和超大雨」、「板橋下超大」、「台北下好久」。

氣象局指出，周六至下周一（24至26日）各地多雲到晴，環境轉東南風，迎風面的東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

下周二至下周四（27至29日）南方水氣增多，東半部地區有局部短暫陣雨，南部地區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

（中時新聞網 方翊倩、中時、羅永銘）