新鮮人面試要注意什麼？人資揭2點最重要

畢業季到，不少新鮮人投入職場找工作，一名女網友苦惱，她應徵美編，但皮膚暗沉、狀態不是很好，又不會化妝，擔心素顏面試會很失禮而扣分。對此，有自稱是人資的網友表示，有沒有化妝不重要，重點是看求職者的談吐與能力。

原PO日前在Dcard指出，今年畢業後投了很多履歷，應徵平面設計與美編，終於收到面試邀約，於是上網搜尋面試禮儀，都建議要化妝，但她根本不會化妝，皮膚狀態又不好，毛孔粗大、有痘疤、唇色暗沉、眉毛偏少，想化妝又怕手殘畫壞反而扣分，求助網友面試到底要不要化妝，「素顏面試會不會很失禮？」

貼文PO出後，網友看法分成兩派，一派人認為上淡妝會好一點，「可以從現在開始練習，測試妝的持久度避免時間一久就浮粉，我是底妝、淡腮紅、眉毛（蜜粉定妝）和口紅這樣而已」、「至少要看起來有氣色的，如果整個人很暗沈沒氣色，就覺得很沒精神」。但也有人認為「我同學根本不會化妝，還是找到年薪破百的工作」、「不會，整齊乾淨即可，我也都沒有化妝」。

其中一名自稱目前在科技業當人資的網友表示，不需要刻意化妝，面試看的是一個人的能力，「突然要你化妝可能還會翻車，不用畫到眼線眼影，看過有人畫得像歌仔戲，那種反而很扣分；有沒有化妝沒那麼重要，HR每天看那麼多人，不會因為你有化妝就特別喜歡你，主要是談吐和能力」。

（中時新聞網 莊楚雯）

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