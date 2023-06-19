大腸癌年奪6千命 新研究:這藥可大降風險

大腸癌每年新發人數已連15年是癌症之首，年奪6000多條人命。前美國芝加哥榮民醫院心臓加護病房主任謝安民表示，新研究發現，經常吃阿斯匹靈（aspirin）或其他非類固醇消炎藥，較沒有吃的人，大腸腺腫瘤（Adenoma）發病率減少15％；晚期階段的腺腫瘤減少33％。

謝安民在其臉書貼文表示，由於國人飲食西化，台灣大腸癌發生率增加很快，有年輕化趨勢、大腸癌在初診斷時就已是癌症晚期的比率，較過去有顯著增加，但近來也出現新的治療曙光。

他表示，根據聖路易市的華盛頓大學的一項針對3.2萬人的研究發現，參與者在50歲前有過一次大腸鏡檢查。其中有1247個人有早發性（年紀小於50歲）大腸腺腫瘤，其中，290個人的腺腫瘤病理上是屬於高危險性的。

該研究結果顯示，經常吃阿斯匹靈的人，得到早發性大腸腫瘤、特別是高危險性的腫瘤，比不吃這兩類藥的人來得少。此研究於今年5月6日~9日，在芝加哥擧行的消化系統疾病周（Digestive Disease Week)口頭報告他們的研究。

謝安民並表示，根據美國預防服務工作組（USPSTF）對於低劑量阿斯匹靈預防大腸癌的準則，10年內心血管疾病發病的可能性大於10%的人，可能本來已在服用阿斯匹靈來預防/改善心血管疾病，這時吃阿斯匹靈可一石二鳥，即可降低大腸癌風險。

因為心血管疾病風險高的人，往往有其他會增加慢性發炎的情況（如肥胖、糖尿病、高血壓等），這些情況和增加大腸癌機率有關聯。

謝安民也提醒，在決定是否要用阿斯匹𩆜來預防大腸癌前，要評估長期吃阿斯匹𤫊的風險。如腸胃道出血的可能性（年紀大的人；有腸胃潰瘍或曾出過血的人；同時在吃其他會促增腸胃出血的藥—-如非類固醇消炎藥、抗凝血劑等）；難控制的高血壓及其他會增加阿斯匹𩆜副作用的基礎病。

（中時新聞網 施春美）