威力彩連17槓！明頭獎上看6.2億元

威力彩明飆6.2億！4星座手氣旺 開運訣竅曝光

威力彩明（19日）晚間開獎，頭獎獎金上看6.2億元，小孟老師在臉書上點名明天財運爆棚的前4名星座，依序是處女座、獅子座、牡羊座、雙子座，其中第1名的處女座下注前可多吃糯米相關食物，就能提高中獎機率。

另外，小孟老師分享明天好運時辰有3個時段，分別為下午1至3點、下午4至5點、晚上6至8點，建議可前往正北方的投注站購買彩券，就能獲得財神爺眷顧，有望抱回大獎。

▍第4名：雙子座

雙子座受到太陽與水星進入本命宮，可以從明天早上9點至下午2點間喝下溫水，因為溫水象徵太陽水，喝完後再前往彩券行下注，就可以帶來好運。另外，不可穿暗色系衣服，需盡可能穿著鮮艷顏色，有助於招財氣。

▍第3名：牡羊座

牡羊座火星進入偏財宮，使他們的偏財運受到財神爺眷顧，建議下注前可多吃紅色食物，例如番茄、胡蘿蔔、辣椒、蔓越莓等，中獎機率將會提升，並同時帶來好運。

▍第2名：獅子座

金星進入獅子座的本命宮，並且在本命宮發光發熱，然而金星也代表愛情與感情，有伴侶者可請另一半幫他們下注；若有曖昧對象也可讓對方協助買彩券；單身者則可找金牛座或天秤座的人幫忙下注，因爲他們的守護星為金星，就有望變成億萬富翁。

▍第1名：處女座

處女座穀神星進入本命宮，穀神星進入可多吃糯米做的食物，例如粽子、糯米腸等，能幫助他們獲得好運，並增強財富氣場，吃完後再前往彩券行下注，就有機會把大獎抱回家。

（中時新聞網 莊杰恩）