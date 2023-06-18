端午連假這3天雨區擴大 颱風發展時間曝

颱風季要來了，氣象局表示，今天到周五各地多雲到晴，高溫30度以上，花東甚至飆至36度，午後山區有雷陣雨，周四開始是端午連假4天，其中周四至周六午後降雨擴及西半部平地。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，周五副熱帶高壓勢力往北，南方熱帶擾動開始活躍，準備迎接颱風季。

氣象局表示，今天至周五（18至23日）高壓逐漸西伸，天氣較穩定，台灣附近為西南風環境；各地多雲到晴，清晨至上午中南部沿海地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

周四、周五（22、23日）午後降雨擴及到西半部平地。周六（24日）環境轉東南風，各地雲到晴，僅東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。下周日至下周一（25日至27日）各地多雲到晴，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，氣象局表示，氣溫逐日升高，今天高溫31至34度，周一至周五高溫普遍達33至35度，尤其花蓮縱谷及台東地區今天至周五都有36度高溫發生的可能，且今天至周四東南部有焚風發生的機率。

至於颱風消息，台灣颱風論壇指出，根據模式預報，周五隨著太平洋副熱帶高壓勢力往北，南方熱帶擾動開始活躍，梅雨季結束，準備迎接颱風季。

（中時新聞網 莊楚雯）