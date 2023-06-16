端午獎金金額創新低 近3成員工沒錢也沒禮

根據yes123求職網調查顯示，今年有54.1％的企業「會發放」端午獎金，比例創下五年新低，且端午獎金的平均金額落在1,221元，同樣創下五年新低！

調查數據中，雖然有超過一半、54.1％的企業透露，今年「會發放」端午獎金，比例不僅低於去年的59.1％，前年的61.4％，以及2020年的68.1％，還有2019年的74.8％。

獎金金額部分，平均金額落在1,221元，不但少於去年的1,275元，更低於前年的1,325元，以及2020年的1,365元，還有2019年的1,376元，同樣創下五年以來的新低！

除了獎金，有些公司亦會發放禮品，合計有24.8％的企業表示，今年「會發放」端午禮品給員工，比例略高於去年的24.5％，但調查數據中也顯示，有29.4％的公司屬於「不會發放端午獎金，也不會發放端午禮品」的情況，讓公司同仁變成「兩頭空」。

本「端午禮金發放調查」，是由yes123求職網於2023年6月1日到6月13日，以網路問卷進行抽樣調查，調查20歲（含）以上，且目前有工作的會員，有效問卷共1,305份，信心水準為95％，誤差值為正負2.71％。至於企業有效問卷共1,011份，信心水準為95％，誤差值為正負3.08％。