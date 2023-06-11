7千萬不夠 他42歲後悔提早退休 問題在這

一名男子多根（Sam Dogen）與妻子在34歲時，準備300萬美元（約新台幣9,222萬）後決定提早退休，但8年後卻後悔了，當時資產還剩下240萬美元（約新台幣7,378萬）分析背後原因，除了因疫情造成資產縮水外，他們生養兩個小孩開銷增加，金錢壓力變大，且生活由奢入儉難，導致入不敷出，金錢觀念才是最大問題。

CNBC報導，多根原先在投資銀行工作，並將拿到的50%的薪資、全額獎金拿去投資股票與房地產，經過一番努力後，34歲存到淨資產300萬美元，且每年靠著經營理財網站的被動收入達8萬美元。

看似相當美好的狀態卻在疫情爆發後出現改變，疫情讓夫妻倆的資產縮水60萬美元，加上兩個小孩接連出生，開銷一下子暴增，就算當時他們的被動收入已經來到25萬美元（約合台幣750萬元）還是覺得不夠用。

多根開始想回職場工作，但受到疫情影響過程並不順利，他希望能回到投資銀行或金融科技產業工作，並盡全力讓維持剩下的資產與被動收入。

專家提醒，不論你是真心想要還是因疫情被迫提早退休，都必須擬定好策略，最好是準備一筆緊急資金，可以拿出來用，如果想賣股變現的時候股價在低點也不用勉強賣股。

此外，多根的問題還包括金錢觀念轉換不夠快速，如果因外部風險造成資產或外部收入在短時間內縮水，應該要回頭檢視開銷與支出，這是最快能緩解現況壓力的方式。

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