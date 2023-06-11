全台致災性梅雨連炸9天 這2日最劇烈

梅雨滯留鋒今起報到，氣象專家吳德榮表示，今天到下周一（19日）滯留鋒在台灣徘徊，加上有西南氣流配合，全台連9天有陣雨或雷雨，慎防「劇烈天氣」及大量降雨致災，其中周二、三（13、14日）滯留鋒南移到台灣上空，將是雨勢最強的時候。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今、明（11、12日）兩天梅雨季滯留鋒在北部海面，西南風輸送的水氣多，大氣不穩定，局部地區有陣雨或雷雨；午後對流旺盛，降雨範圍擴大、雨勢增強，注意小範圍「劇烈天氣」，如雷擊、強風、瞬間強降雨及氣象局特報。各地白天偏熱、遇雨則稍轉涼；今日北部氣溫22至32度，中部24至34度，南部24至35度，東部23至34度。

吳德榮表示，周二、三（13、14日）滯留鋒南移經台灣上空，有西南氣流配合，慎防劇烈天氣及大量降雨致災，是這波鋒面雨勢最強的時候。周四（15日）滯留鋒南移至台灣南端，降雨相對減緩、為短暫空檔，但天氣仍不穩定需注意。

吳德榮說，周五、六（16、17日）滯留鋒再北返經台灣上空，恢復梅雨旺盛期的型態，下周日、一（18、19日）滯留鋒北移至北部海面，台灣持續受西南氣流影響，要續防「劇烈天氣」及連日的大量降雨。

（中時新聞網 莊楚雯）