物價漲！新鮮人期望起薪35,186元 創新高

6月是畢業旺季，社會新鮮人還沒畢業，就已經感受到物價上漲的壓力，1111人力銀行表示，今年新鮮人預計花40.8天來找工作，平均期待起薪是3萬5,186元，比3月調查時又拉高了1,000元。反映通膨壓力下，社會新鮮人對薪資的期待值也跟著提高，創調查以來新高。

1111人力銀行指出，公務人員自2011年已調薪3次，明年將迎來第4次調薪，幅度4％，相對穩定的調薪機制，勉強跟得上通膨上漲，由於公務人員薪資調漲有帶頭效應，不論社會新鮮人或上班族，都會對今、明兩年薪資調漲有所期待。

人資專家楊宗斌觀察，新鮮人求職起薪呈「M型化」，新鮮人偏好較高起薪的科技業、金融業，不過，這些行業進入門檻高，而門檻較低的服務業，在防疫政策解封後，「內需型產業」持續缺工，相關企業招募動作積極，這部份的職缺比較多。

人力銀行第一線的業務專員透露，由於市場缺工，門市、零售等工作，過去起薪約為3萬元，現在雇主若願意多加1成、調整為3.3萬元，徵人的速度會比較快，可解決缺工的燃眉之急。

主計總處則表示，以每月平均消費支出8萬元規模家庭為例，5月要多花1,616元才能維持與去年同月相同的生活水準。

（中國時報 洪凱音）