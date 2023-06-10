不缺電怎會狂停電? 台電代理董事長這樣說

自2017年開始，台灣發生過數次與天災無關的大規模停電，過去2年大小停電次數頻繁，引起缺電質疑。對此經濟部次長兼台電代理董事長曾文生在台電官方YouTube頻道上親自出面解釋，表示幾乎都是電網出問題，而非缺電。

台電影音網9日上傳了一段88秒短片，代理董事長曾文生親自說明，他首先代表台電，對過去兩年台灣頻繁發生大規模停電做出道歉，接著曾文生解釋，經過內部檢討後，發現幾乎停電都是因為電網出了問題，並非缺電，系統當下都是有電的，只是送不出去。

曾文生說，如果真的缺電，台灣面臨的就會是輪流限電，他指出，1988年至1996年間，台灣限電高達40次，近年的停電則為電網事故，類型並不相同。

曾文生表示，每次停電意外，台電都即刻搶修，修完後立刻恢復供電，他強調，如果真的缺電，就算線路修好也無法供電，雖然對民眾而言都是停電，但不能錯誤理解原因。

曾文生補充，近年來幾個發生故障的變電所，許多零件都是表訂今年要更換的，台電也在檢討，若能更早更換，是否就不會停電，因此也會調整進度，加速更換，強化電網韌性。

過去幾年，台灣發生過與天災無關的無數次停電，其中規模最大的就屬2017年的815大停電，起因在大潭電廠六機組跳機；接著就是2021年5月13、17日兩次大停電，原因皆出自興達電廠，包括人為操作疏失與系統故障；最後則是去年303大停電，原因仍為興達電廠人員操作疏失導致。

（ 中時新聞網 林毅）

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