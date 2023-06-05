威力彩連14摃 6/8頭獎上看4.8億元

台灣彩券端午加碼6.6億元就從5日起，由於威力彩6月5日頭獎未開出，目前已連14摃，下期(6/8)預估銷售0.8~1.0億元，頭獎累積金額預估為上看4.8億元。大樂透6月6日起也將加開100組100萬元獎項。

「大樂透」自6月6日起加開100組100萬元獎項，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），就可以獲得100萬元獎金，但若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。

台彩表示，若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到7月14日為止。民眾即日起可到全國各地公益彩券投注站指名購買端午加碼各期的「大樂透」彩券，除了可以對例行開獎的頭獎至普獎的獎項外，還可以再對加碼的百萬獎項，買一張彩券可以同時獲得對億元頭獎與百萬獎金的雙重機會，千萬要把握！

台彩說，每五分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」端午加碼則自6月10日起連續加碼16天，「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼，「猜大小」與「猜單雙」玩法猜中「單」或「雙」的獎金倍數也由6倍提高為7倍。

至於每注售價25元、周一至周六天天開獎的「39樂合彩」，台彩表示，自6月26日至7月15日連續18期於「二合」玩法實施獎金加碼，單注獎金從1,125元提高至1,500元。

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