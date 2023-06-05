高苑科大獲台鋼資金續命免退場 這3校停辦
教育部今天召開「私立高級中等以上學校退場審議會」，決定大同技術學院、明道大學及環球科技大學改善期間屆滿未能改善，他們112學年停止全部招生，並於112學年度結束時停辦；而高苑科大因有台鋼的資金挹注，從專案輔導學校名單中除名。
高苑科技大學、大同技術學院、明道大學及環球科技大學等4校，自去年9月16日起依《私立高級中等以上學校退場條例》列為專案輔導學校，改善期限至今年5月31日止。這段期間以來，僅高苑科大獲得台鋼集團捐助3.8億元，其他3校則沒有新資金挹注。
教育部今天召開私校退場審議會，認定高苑科大免除列為專案輔導學校；其餘3校大同技術學院、明道大學及環球科技大學，改善期間屆滿未能改善，令他們於112學年度停止全部招生，並於112學年度結束時停辦。
（ 中時 林志成）
大同技術學院財務惡化遭勒令停辦 校方發聲了
大同技術學院因財務狀況惡化等原因，被教育部退審會列為專輔學校，今教育部召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」，會中決議勒令大同技術學院、明道大學及環球科技大學3校退場、停辦，對此，大同技術學院表示尊重教育部決定，但也說這結果無法接受，將另外尋求解決方法。
「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」審議，依退場條例第13條第2項規定，令大同技術學院等3校於112學年度停止全部招生，並於112學年度結束時停辦，大同剛發出聲明，表示尊重教育部決定，校方將與董事會討論學校未來處理方向，但也說對結果校方無法接受，將另外尋求解決方法，做正面處理。
（中時 呂妍庭）
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