全台連7天劇烈天氣！這日起梅雨開轟

下波梅雨鋒面周五報到，氣象專家吳德榮表示，本周台灣的大氣熱力不穩定，易有強對流發展，伴隨小範圍劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨。周五、六（9、10日）梅雨季第5波鋒面接近，同時下周二（13日）還有兩個熱帶擾動、西南氣流，將醞釀成「梅雨季」多雨型態。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今日至周四（4至8日）各地晴時多雲，局部地區有陣雨或雷雨，午後對流增強、範圍擴大，容易有強對流發展並伴隨劇烈天氣，雨有延續至夜間或隔天的機率。各地白天偏熱、遇雨則稍轉涼；今日北部氣溫24至33度，中部24至34度，南部23至35度，東部23至35度。

吳德榮表示，周五、六（9、10日）梅雨季第5波鋒面接近，大氣仍不穩定，局部地區有陣雨或雷雨，午後對流範圍擴大、強度增強，部分並有延續至夜間或隔天的機率，應防範小範圍劇烈天氣的威脅。

吳德榮說，最新歐、美模式模擬皆顯示，本周菲律賓東、西兩側海面皆有熱帶擾動活動的跡象，下周二（13日）台灣受滯留鋒與熱帶擾動共伴影響，還有西南氣流，醞釀成「梅雨季」多雨的型態，有帶來大量降水的威脅；不過，因為期末模擬，仍會持續調整，應再觀察。

（中時新聞網 莊楚雯）