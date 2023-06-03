基本工資潛在調幅曝 網不領情:慘輸30年前

軍公教明年調薪4%定案，連帶拉高基本工資跟漲機率，以漲幅看衝3.5%推算，除月薪上看2萬7324元，時薪也來到183元。然而，不僅工商大老紛喊母湯，表示今年企業獲利衰退，形同稅收減徵，不宜全面加薪，就連網友也不買單，認為薪資調幅完全跟不上物價漲幅，還有人曬出家中長輩30年前的薪資條，當時月薪就有26K，對比現在簡直是愈活愈回去。

攸關千萬勞工權益的基本工資，現行為每月2萬6400元、每小時為176元，由於經濟成長率與CPI（消費者物價指數）是2大參考指標，除今年經濟成長率下修為2.04％， CPI年增率也因通膨而跳升至2.26％，因此外界預料，明年基本工資調幅將從3.26%起跳，甚至不排除挑戰3.5%。

勞動部每年第3季都會召開基本工資審議委員會，由勞資政學等4方出任委員進行討論，對基本工資是否跟調，行政院發言人林子倫日前則回應，政府尊重審議委員會的意見，但仍請持續審核國內整體經濟情勢、物價指數等因素，做為適時調整的決策參考，做出最適評估。

工商團體卻有不同看法，三三會理事長林伯豐主張，企業為員工調薪是應該的，有獲利更該加薪，但以目前的經濟情勢，沒有全面調漲基本工資的條件；商總理事長許舒博則指，軍公教的老闆是政府，軍公教調薪的理由是政府超徵，但企業獲利卻是衰退等同「減徵」，現在卻要求全面調漲基本工資，「這邏輯通嗎？」

近期還有網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享，直接秀出家中長輩民國82年的薪資條，夫妻兩人都在本土鞋廠工作，基本月薪各為2.6萬元、1.66萬元，加上職位加給與外派津貼後，薪水分別高達7萬元、4.5萬元，驚呆一票網友，有人直呼被海放，「30年前領的都比我現在多」。

不過，澳洲政府日前宣布，擬自7月起調漲基本工資5.75%，每周工資將來到882.8澳元（約1.8萬元台幣），雖然澳洲僅0.7%勞工領取基本工資，但官方仍認為，此舉有助於帶動企業全面調薪，也不認為會加劇通膨升溫。

（旺得富理財網 李宗莉）

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