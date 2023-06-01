達人實例 勞保年金為何同條件給付差異大

勞保老年年金一次領 達人3實例分享 為何同條件給付差71萬 這樣做收益不輸月領

勞保頻傳破產，廣大勞工膽戰心驚，生怕一個不小心，辛苦錢化為烏有。達人分析，如果決定勞保老年給付要一次領，一定要檢視3大要件，包括最後3年的月投保薪資要拉到最高（達4.58萬元上限尤佳）、非急用或填補錢坑，以及做好財務規劃，確認投資收益不輸給月領，才是明智的選擇。

勞保達人張秘書在《勞工朋友的秘書~張秘書》頻道分享，想把勞保領出來，選擇一次請領勞保老年給付前別急，看看別人、想想自己，畢竟勞保老年給付是勞工們的養老本，懇切叮嚀申請前先確認3件事，妥善規劃才能安心養老。

1.做好規劃，熟知請領技巧重點、資格跟條件：由於一次請領是取其最後3年的平均月投保薪資計算，不管以前薪資多高都沒用，如果決定一次請領，務必規劃投保薪資最後3年是最高的。

舉例說明：小王55年次、勞保年資30年（約當45個基數），最後3年投保薪資3萬元，可請領3萬元x45個基數=135萬元；相同年齡年資的小趙，最後3年投保薪資4.58萬元，4.58萬元x45個基數=206.1萬元，聰明小趙與老實小王足足相差71.1萬元之多，因此張秘書提醒，就算投保薪資不到4.58萬元，也務必是薪資最高的時候，再開始請領。

2.請領理由不能是一時急用、填補錢坑：身體照顧好、養老退休金準備好，就是對下一代最好的幫助，建議盤點手邊資源，行有餘力再去金援下一代，且要有錢出去，就不會回來的心理打算。

舉例說明：老賴妻子早逝，跟兒子相依為命，向來疼兒子出名，兒子想買1280萬元新房，老賴贊助畢生積蓄800萬元+兒子自付200萬元後，差額還有200萬元，但老賴捨不得兒子背債，因此一次請領老年給付補足房貸缺口，卻好景不常生病了，而兒子買新房娶妻後卻很少回來，晚年何等淒涼，是活生生的借鏡，提醒惦量一下自己能耐，不要把養老本都掏出來。

3.請領後做好理財規劃：一旦請領等於退保，國保或農保都不能加，要用這筆錢做好規劃，若身邊還有很多存款當然沒關係，若只有這一點點養老金，務必善用一次請領給付的錢，建議尋求穩定型的投資管道才能錢滾錢，這樣無法工作後，還有利息跟投資收益，維持基本生活保障。

舉例說明：小錢55歲請領200萬元，加上存款買了1間小套房出租，每月租金收入1.2萬元，跟月領金額差不多，且從55~65歲免繳保費，1.2萬元x12個月x10年=144萬元，加上房價增值約1倍，投資收益不輸給月領，張秘書提醒，若能做到以上叮嚀的3件事，才是最明智的選擇。

（旺得富理財網 李宗莉）