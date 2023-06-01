什麼 勞工退休金竟要課稅？專家曝關鍵

報稅倒數，很多人可能不知道，勞工打拼了一輩子，等到65歲正式退休，開心的領到退休金，是否可以不必課稅？一般人都有這種錯誤印象，其實。勞工退休金主要有2筆，一筆是勞保年金，這是屬於人身保險給付，全額免稅；但另外一筆則是職業退休金，也就是俗稱的勞退，則需要面臨稅賦的問題。

勞退金可以分為一次領和按月領兩種不同方式：

（A）一次領：

1、免稅：金額在「18.8萬X服務年資」以下時，該所得免稅。

2、半數課稅：金額在「18.8 X服務年資」以上、未得「37.7萬 X服務年資」時，該所得半數課稅。

3、全數課稅：超過「37.7萬 X服務年資」部分，全數課稅。

（B）按月領：

以每年領取的總額，減掉81.4萬元之後的餘額，才需要申報所得稅。

舉例來說，假設工作30年的老王用退休打算一次領，預計可領到1200萬元，其中564萬（18.8 X 30）不用申報所得；另外567萬（37.7 X 30-564）有半數283.5萬需課稅；另外剩下的69萬（1200萬-37.7X30）則須全部課稅

若老王打算採用月領的方式退休，假設每個月可領10萬元，每年合計可領120萬，則老王在申報所得稅時，應申報退職所得38.6萬元（120-81.4）。

得提醒的是，如果老王將退職金存到銀行，所收取的利息，則全數要申報個人綜合所得稅。

投資達人表示，勞退如果以雇主提撥6%、自提也是6%「提好提滿」試算，月薪相當於要達13萬、年資30年，才能領到564萬元勞退金，意味如果勞工薪資在13萬元以下，不用擔心一次領會被課到所得稅。

（旺得富理財網）