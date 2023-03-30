六福村無限期關閉動物園 懲處園區最高主管

中彈身亡的東非狒狒身世真相大白，六福村29日發聲明承認東非狒狒來自園區，30日上午資深總監葉忠岳出面道歉之外，也說明將會無限期封閉動物園區，並尋找科學化方式清點動數量，並以動物安全與維護為最高考量，至於是否堅持對聲稱由六福村人員授意開槍的林獵人提告？葉忠岳則表示偵查中不便回應。

六福村29日晚間發生明指出，狒狒中彈後送往六福村急救時，獸醫發現狒狒身上有結紮的痕跡，判定可能自園區脫逃。葉忠岳表示，當時研判東非狒狒為保育類動物，應該未曾到獸醫院結紮，但重傷的狒狒腹部有結紮痕跡，經過調查後判定為園區所有。至於為何從發現到公布拖了1天半時間？葉忠岳解釋因獸醫持續接受警方調查，未能即時聯繫釐清。

面對外界最關心狒狒到底是如何逃脫，葉忠岳解釋接獲通報前往桃園市協助圍捕狒狒之時，就已先盤查園區內安全防護措施，認為防護機制滴水不露，不致讓狒狒脫逃，且主管機關前往查察時，也認為應無致狒狒脫逃之虞。所以第一時間並不認為狒狒來自園區。

對於桃園有里長在事件初始發布狒狒應來自六福村，遭六福村人員通知下架一事，葉忠岳表示六福村是新竹縣野生動物救生中心，基於保育立場在18日接到通報後協助捕捉，但當時未能證實狒狒來源，「里長這樣寫不恰當。」

事發後六福村粉專湧入大批網友怒斥再也不想去玩，是否影響近期業績？葉忠岳表示清明連假前夕本就是遊樂園淡季，散客較少，團體客仍有，但現階段以動物安全與安全防護為最高考量，目前也關閉動物園區，全力徹查清點動物數量，何時再開放則沒有時間表，會以園區安全考量作開放標準，預計分區逐步開放。

29日聲明稿中提及將懲處園區主管，葉忠岳也表示，內部會再說明，整個園區最高主管都會懲處。

（中時 邱立雅）

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