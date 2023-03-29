好市多1公斤金條再上架 11天漲近7萬元！

近來國際金融市場不穩，避險的黃金價格應聲上漲，好巿多最貴的1公斤金條，16日才以189萬3,199元賣出，一名網友表示，1公斤重的金條27日又再度上架，但售價較11天前竟大漲6萬8,800元，價格為196萬1,999元，漲幅讓他直呼「真的很有感」，他將資訊貼到網路，不少會員也相當驚訝，更有人回想起以前1公斤金條剛上架才時106萬元，現在竟然已經快200萬元了。

原PO近日臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，好市多16日賣出1公斤重金條，當時以189萬3,199元賣出，沒想到27日再上架，竟大漲6萬8,800元，售價達196萬1,999元，讓他直呼「短短11天漲這麼多，真的很有感。」

根據好市多《今購百科》資料來看，同款金條在去（2022）年10月的價格是176萬4,589元；今年1月漲到188萬6179元；3月16日又攀升到189萬3,199元，3月27日再飆高，售價為196萬1,999元。

貼文曝光，網友也很驚呼，「記得2月底才182萬現在已經196萬」、「以前剛上架時才106萬的樣子，現在快200萬了」，也有人開玩笑說，「金價如果跌，可以去退貨嗎」、「我差的不是這金條，而是買它的現金」。

（中時新聞網 楊雅婷）