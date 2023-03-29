小心詐騙！Visa：台灣人易信這些話術

數位支付公司Visa發布最新研究報告「詐騙話術」，顯示即使是擅長科技的消費者，網路犯罪份子依然能從中找到漏洞，儘管半數的人有信心自己能夠識別詐騙，仍有73％的人容易忽略數位環境中的可疑訊息。

數位詐騙層出不窮，消費者經常收到「提供免費贈禮」、「要求立即提供個人訊息」否則服務將立即中斷的電話、簡訊或電子郵件，這樣的手法持續成功引誘消費者上鉤。

看似電力公司發來的服務通知，或恭喜你贏得某項產品的電子郵件，甚至是一封來自頂尖企業的錄取資訊，詐騙幾乎潛伏在我們數位生活中每一個可能的接觸點。單就2021年10月起一年間，Visa的1.22億筆交易中，在事件發生前即主動預防並阻止了72億美元的支付詐騙。

Visa台灣區風險管理負責人沈玫芳表示，數位優先之下，瞭解詐騙語言是越來越必要。詐騙集團在話術與手法上日新月異，任何人都有可能受害。瞭解詐騙語言有助於預防全球犯罪，幫助消費者識別詐騙語言更是重要的一環。

Visa致力幫助消費者瞭解詐騙話術，並在2022年委託研究人員在英國進行了一項首創的語言學分析，揭露網路犯罪份子在簡訊中常用的詐騙話術。研究顯示87％的詐騙資訊最常見的是誤導消費者產生疑問或促銷誘惑，其次是要求消費者採取相應行動。台灣消費者則最容易受免費贈品（41％）誘惑，或資安風險如密碼被盜用誤導（40％）受騙。

執行上述調查的英國阿斯頓大學語言鑑證博士Marton Petyko表示，藉由公布詐騙集團常用的手法、用詞和話術，我們希望能幫助消費者更容易識別詐騙，並保護他們避免受害。

數位詐騙受害者往往付出高昂代價。根據刑事警察局統計，2021年因詐欺受騙的財物損失高達新台幣近60億元，創近5年來新高。網路拍賣類型詐騙更連續三年居詐騙案之冠，從2020年至2022年，平均案件數破6千件。

Visa針對全球18個市場中6,000名成年人調查，發現不肖份子多利用消費者對認知和實際行動間的落差進行詐騙。其中關鍵包含以下因素。

認為他人更容易受騙：消費者普遍認為自己對詐騙訊息上有足夠的警覺心，但絕大多數人（90％）會擔心朋友或家人受騙，類型包括要求驗證帳戶的電子郵件或簡訊、通知銀行帳戶透支，或通知贏得線上購物網站的禮品卡或商品。台灣消費者認為朋友或家人最容易受到簡訊詐騙（65％）。最容易詐騙成功的標題瞄準會讓消費者感到興奮的事物，台灣消費者最常被在「限定期間」內回應（51％）或「免費贈禮」（46％）等關鍵字詐騙。

誤判資訊真實性：有超過八成（81％）受訪者以錯誤的資訊來辨別資訊真偽，其中46％包含公司的名稱與標誌。消費者應透過檢查帳戶密碼，或與公司過去的互動溝通這類難以模仿的細節來識辨詐騙。

忽略明顯細節：報告顯示，只有60％的受訪者會確認資訊是否來自可靠的電子郵件地址，而不到一半的消費者（47％）會檢查電子郵件是否有錯字。

加密貨幣用戶相對更謹慎：加密貨幣用戶更擅長辨識潛在詐騙。相較於非加密貨幣用戶（37％），近半（49％）的加密貨幣用戶會檢查帳戶資訊，以確認訊息的真實性。

消費者在點擊任何連結前，可多花幾秒鐘識別詐騙集團話術，幾個簡單卻有效的方式包含：保護個人資訊、勿點選不明連結、開啟簡訊或電子郵件帳戶消費即時通知、撥打公司電話或信用卡和簽帳卡背面的電話號碼，而非電子郵件或簡訊中提供的不明號碼。

網路犯罪持續盛行，Visa視打擊詐騙保護消費者為首要任務。過去5年間，Visa在網路安全投資超過90億美元，並雇用了1,000多名專家，全天候保護Visa網絡免受惡意軟體、零時差攻擊和內部威脅。過去12個月內，Visa利用人工智慧的即時監控，阻止了超過42億美元的支付詐騙，幫助許多人免於潛在詐騙交易。