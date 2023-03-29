青貧族逾2成零存款 魯蛇翻身關鍵曝

今天是329青年節，但最新調查顯示，39歲以下的上班族多為青貧族，逾7成背債，逾2成零存族，平均存款僅12萬元，創5年最慘！專家表示，近3年疫情，升息導致物價、房價、電價齊漲及放無薪假等，青年淪窮忙世代，不但是「無殼蝸牛」，還憂心成為「啃老族」、「躺平族」。如果想擺脫魯蛇人生，一定要學會理財，簡單1招就能達到財務自由。

據yes123求職網昨（28）日公布調查，發現39歲以下的上班族，每月收入大於支出占24.7％，收支平衡占37.2％，出現財務赤字占38.1％，是連5年惡化。而「個人名下」總存款，平均僅12.4萬元，創5年最慘；百萬存款僅占1.4％；無存款的零存族，從2019年15.4％增至今年逾22％，再創5年新高。

景氣連亮4藍燈，無薪假人數飆破1.7萬人，假如突然失業，逾33%承認「完全無法支撐」；而平均最長可支撐2.6個月，意即不到3個月可「生活無虞」。

建議應該「收入先減儲蓄、投資，才是支出」，並透過「複利」累積財富

慘還有更慘，逾70％上班族認有負債，其中逾43％「造成沉重經濟壓力」；27％「無沉重經濟壓力」，而負債主因，依序為學貸、信用貸款、卡債、車貸、替親友背債、房貸、投資失利、創業失敗等。

據中國時報報導，政大勞工所教授成之約示警，通膨、低薪、高房價環伺，青年若無父母金援，很容易陷入「青貧族」、「窮忙世代」、不婚不生的惡性循環，在全台少子化，又是超高齡社會下，不僅勞動力不足，年輕人還必須扶養更多老年人口，沉重壓力會讓青年打消婚育計畫，政府必須審慎面對問題。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，近3年疫情、通膨、高房價，惡化青年財務，甚至可能需要紓困，尤其是離鄉工作者，光是外食、房租就吃掉薪水漲幅，即使今年工資連7升至2.64萬元，仍很難存款，只能當「無殼蝸牛」，更擔心淪為「啃老族」或「躺平族」。如果想擺脫魯蛇人生，建議做好財務規劃，應該「收入先減儲蓄、投資，才是支出」，並透過「複利」累積財富，才能去爭取其他圓夢的機會。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠）