兩波春雨接力來襲 一周天氣4階段變化

由於另一波華南雲雨區移入，明（27）日各地降雨再度增多，白天以後北部、東半部地區及中南部山區容易出現短暫陣雨。氣象局表示，明天、周四（30日）有兩波華南雲雨區水氣移入，天氣不穩定，明天、周二（28日）東北季風影響，北台灣較涼。

氣象局指出，明天各地降雨增多，白天以後北部、東半部地區及中南部山區容易出現短暫陣雨，中南部平地的降雨機率會逐漸降低；溫度方面，東北季風持續影響，早晚天氣較涼，中部以北及東北部低溫約15、16度，其他地方17到19度，白天北台灣較涼，桃園以北及宜蘭高溫只有17、18度，竹苗及花蓮約21度，其他地區可以來到24至27度。

圖／截自報天氣－中央氣象局

氣象局說明，周二東北季風影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，北部及東北部天氣較涼；周三（29日）東北季風減弱，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後中部山區有零星短暫陣雨，北部及東北部氣溫明顯回升。

周四華南雲雨區東移，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，降雨範圍及雨勢大小不確定性仍高；周五至下周日（31日至4月2日）水氣再減少，東半部地區及北部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，各地天氣溫暖，中南部高溫可達30度以上。

（中時新聞網 陳又瑞）

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