漲破天花板！東京太夯 一晚房價1,500變5千

日本旅遊夯爆，長期旅居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」分享，疑似是因為太多旅客去東京玩耍了，朋友最近要去東京出差，訂飯店的時候驚覺房價狂漲，過去只要台幣1,500元就訂得到的飯店，如今飆漲到5,000元，引起網友討論。

長期旅居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」今在臉書上分享，日本朋友要去東京出差，發現飯店價格太誇張了，漲價漲到突破了天花板，以前只要台幣1,500元就可以訂到的房間，如今至少都要5,000元起跳，原因是去東京旅遊的人突然暴增。

日本人的歐吉桑提醒今年要去東京玩的人，建議要趕快下訂便宜的飯店，或者是為了節省旅費，有一些膠囊旅館也是不錯的選擇。另外他也提醒，日本網咖也可以住宿沒錯，而且價格很便宜，但他很不推薦，因為睡眠品質不好，而且奇怪的客人也很多，甚至傳出過不少犯罪案件，所以要特別小心。

貼文引起網友討論，不少計劃要去東京旅遊的人狂點頭。「有感+1。所以我挑比較冷門的點住」、「真的變貴了」、「提早訂，才可以訂到合理的價格」、「我也覺得日本房價變高，雖然台灣還是比較貴」、「跟之前比是漲不少」、「現在真的很貴」。

（中時新聞網 何立雯）