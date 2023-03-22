把6千元變大！7大國銀拚場 誰家送最多？

就是今天！全民普發6千元，上網「登記入帳」的日子，據悉快到1分鐘就跑完了，預估最快4/6可入帳，銀行也狂推6千元放大術，整理出7家國銀優惠比一比，最大方屬將來銀行「十倍奉還」，6千變6萬元；LINE Bank也不遑多讓，可抽iPhone 14現賺快3萬元；台新銀行推「翻倍抽6,000」、兆豐銀行狂送6,000刷卡金，這2家等於是6千變1萬2！台北富邦銀行則是抽現金600元，不無小補。

1、將來銀行：

最大手筆推出「十倍奉還」，須達成2條件，1是5/31前須6千元入帳，2是存戶不限消費刷1筆「將將卡」，即可抽6萬N點（1N點＝1元），限額10名。

新戶也有好康，即起至3/29開戶並完成綁定，可獲限存5萬元，最長90天的高息3.505%，利息最高達432元，等6000元入帳，再在5/31前刷「將將卡」滿1688元，即可獲500N點，等於賺到近千元。

2、LINE Bank：

活動期間凡登記入帳、代領、「快點卡」刷卡滿千、開立新戶綁定，就有4次機會可抽iPhone 14 128GB，市價27,900元，抽到賺很大！尤其是代領次數越多，抽獎次數也越多。

台新銀、兆豐銀都可領6千抽6千，等於翻倍領1萬2

3、台新銀行：

優惠琳瑯滿目，領6千賺6千，等於翻倍領1萬2。凡登記入帳者，可在台新行動銀行App，領取「翻倍抽6,000」活動券，最高抽6千元，還可領取5大品牌優惠券（包含肯德基、必勝客、漢堡王等）；ATM領現者，最高可抽台新Point 6,000點（1點=1元）

不論是登記入帳或ATM領現，都可獲台新Point 1點序號，參加Richart Life App「一點抽」抽獎，最高可抽中價值6,000元好禮。

而活動期間開立Richart新戶，並登錄專屬代碼，完成指定任務，最高可享現金回饋1,000元。

4、兆豐銀行：

推出「政府發現金 兆豐狂送6,000刷卡金轉轉樂」加碼抽獎活動，在4/7前刷卡，最高可賺刷卡金6,000元，且必須綁定才能領取，還有666元、66 元及6元等上萬個獎項。使用「宇宙明星BT21信用卡」，新戶綁定行動支付最高享5%回饋。新卡友及開立MegaLite數位存款帳戶，再加碼月月刷月月存，最高回饋行動支付10%、一般消費2.5%。

北富銀可抽現金600元，國泰世華卡最高回饋3.5%小樹點

5、台北富邦銀行：

存戶登記入帳6千元，可抽現金600元，限額1千名，最多5次機會，含代領4次機會。

新戶享3優惠，在活動期間開立富邦「奈米存」數位帳戶，1是自開戶日起180天，享台幣活儲2%年息，限額10萬元；2是自開戶日起180天，享美元活存3個月定存牌告計息（目前3.25%），限額1萬美元（約新台幣30萬元）；3是每月10次免費跨行提款或轉帳。

6、國泰世華銀行：

對存戶推出早鳥優惠，限額10萬名登記入帳6,000元者，活動期間於指定通路刷CUBE卡，最高回饋3.5%小樹點；想投資者，也可享買單筆基金零手續費優惠；想存款也有優惠，25歲以下並持有效指定子帳戶者，可享限額5萬元、高息3.375%專案。

7、中國信託銀行：

送出3大好禮包，1是普發現金6千元的中信銀交易明細表，可獲小7門市商品指定優惠券；2是加碼送OPEN POINT6點（限中信My Way新數位會員，限額限量）；3是再送最高價值6千元優惠大禮包（限中信My Way數位會員每人1次）。

※免責聲明：文中所提之相關優惠活動，請以國銀公告為準。

（旺得富理財網 馮恩惠）

延伸閱讀

普發現金今起登記 沒塞車、已44萬人完成

普發6,000元今早8點登記 必備資料一次看

打擊普發現金假網 財部設專案小組防詐