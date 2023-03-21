14分鐘連4震 5.3級地牛翻身 全台有感

今早全台多感受有感地震，從上午9：45至9：59，短短14分鐘內竟發生了4次地震，未來是否發生進一步的地震，令人關注。以下是氣象局地震觀測網的即時地震資訊：

1.發震時間：2023/03/21 09:45:19

位置：北緯 23.65度，東經 121.31度

即在花蓮縣政府西南方 49.5 公里 ，位於花蓮縣萬榮鄉

地震深度：7.2公里

芮氏規模：5.3

南投縣地區最大震度 3級、臺東縣地區最大震度 3級、嘉義縣地區最大震度 2級、雲林縣地區最大震度 2級、臺中市地區最大震度 2級、宜蘭縣地區最大震度 2級、彰化縣地區最大震度 2級、嘉義市地區最大震度 2級、高雄市地區最大震度 2級、臺南市地區最大震度 2級、屏東縣地區最大震度 2級。

苗栗縣地區最大震度 1級、新竹縣地區最大震度 1級、桃園市地區最大震度 1級、新竹市地區最大震度 1級、新北市地區最大震度 1級、臺北市地區最大震度 1級。

2.發震時間：2023/03/21 09:46:12

位置：北緯 23.64度，東經 121.29度

即在花蓮縣政府西南方 51.3 公里 ，位於花蓮縣萬榮鄉

地震深度：3.4公里

芮氏規模：4.4

3.發震時間：2023/03/21 09:54:50

位置：北緯 23.63度，東經 121.32度

即在花蓮縣政府西南方 50.5 公里 ，位於花蓮縣萬榮鄉

地震深度：5.2公里

芮氏規模：3.9

4.發震時間：2023/03/21 09:59:47

位置：北緯 23.65度，東經 121.3度

即在花蓮縣政府西南方 50.2 公里 ，位於花蓮縣萬榮鄉

地震深度：8.3公里

芮氏規模：3.7

上述本報告係源自中央氣象局地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。

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