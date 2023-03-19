租屋族應對電價調漲！台電教省荷包妙招

經濟部17日召開電價費率審議會，考量民生物價穩定性及促進節約能源，住宅每月用電700度以下電價不調整，即每期2個月電費夏月在4,508元以下、非夏月在3,832元以下者不受影響，至701~1,000度則微調3％，1,001度以上調10％。台電建議用戶，若每月用電超過700度，可評估選用時間電價方案，搭配節電措施進一步節省電費支出。

台電表示，民生用電調幅平均僅2.6％。針對住宅用電只有超過1,000度的部分會被調漲10％，700度到1,000度的部分微調3％，以每月用電1,100度為例，夏月電費由4,651元增為4,772元、非夏月電費由3,844元增為3,941元。

近期外界關心租屋族共用電表恐受電價調整影響，台電建議，分租套房共用電表者，若每月用電超過700度，可評估改採時間電價計費，尖離峰時間分開計費且均為單一費率，不受累進費率的影響，搭配節電措施，可進一步節省電費支出。用戶可利用台電官網首頁「用戶服務/網路櫃檯」項下之「時間電價試算評估」進行電費試算，或電洽台電各區營業處（或客服專線1911），由台電協助評估。

至於外界關心是否可就各套房裝置獨立電表計費，台電表示，須由房東向台電申請並委託水電分隔屋內線路，須視房東意願而定。台電自111年3月起，電費單上有增列「去年全年平均電價」，111年7月起另新增「當期每度平均電價」訊息，除可即時反映當期用電平均單價外，亦可使租屋雙方迅速了解各期用電狀況，供做雙方電費計收之參考。

此外，有關公寓、大樓公設，台電會裝置獨立電表記錄公共設施用電量，並非併入各住戶電表內計算，不會影響分攤用戶住家用電累計度數。譬如某用戶3月用電度數為600度，電費1,147元。其居住公寓大廈公共設施3月用電度數為750度，電費1,533元。大樓總共有10戶住戶分攤公設電費，每戶住戶當期電費分攤電費即為1,533元/10戶為153元。用戶的3月電費為1,147元加上公設電費153元，合計1,300元。

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