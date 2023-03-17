韓女團BLACKPINK要來了 在這機場抵台

南韓大勢女團BLACKPINK明後天將來台開唱，9萬張票瞬間秒殺。外傳她們今將搭專機抵台，因此已經有BLINK（粉絲名）到機場等候接機，也有國外粉絲特別飛台追星。

BLACKPINK於18、19日到高雄辦演唱會，工作人員陸陸續續抵台，17日上午近11點也有一批相關人員飛抵小港機場，而4人的班機則未對外公開。

但不少粉絲內部傳有消息，4人今就會搭專機抵達高雄小港機場，有人一早11點多就先到小港機場等候，希望能碰運氣，能否搶先在明日演唱會前，目睹4人風采；也有香港粉絲，一家4口追星到台灣，直稱是要把握這難得的機會。看得出BLACKPINK的人氣居高不下，魅力將席捲全台。

據了解，南韓女團BLACKPINK在高雄的演唱會門票，一度被黃牛喊到40萬元，而最貴的原價的特區也才8000元，顯示疫情後的國內藝文活動重新活絡之後，黃牛票問題再度浮上檯面。

另外，市場也傳來BLACKPINK間接帶動高雄觀光飯店的住宿率，即拉高客房住宿；此外，韓團blackpink將於19日在高雄開唱，也引爆高鐵訂票熱潮，據台灣高鐵表示，已密切觀察高雄旅運需求，繼日前先後加開3班次列車後，由於訂位情況仍十分踴躍，而決定在19日晚間再加開北上1,702車次，於22:20自左營站發車，17日凌晨零時起，已開放購票。

（中時 洪靖宜；工商時報 數位編輯）