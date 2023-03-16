貓奴看過來!農委會推貓隻飼養與照顧指南

根據農委會辦理的全國家貓在養數量調查推估結果，2021年國人飼養家貓數量870,810隻，相較於2020年302,846隻，10年內貓的飼養量大幅成長1.88倍，成為國人飼養寵物僅次犬隻的第二大類，而農委會繼2022年發布犬隻飼養與照顧指南，再發布貓隻飼養與照顧指南，集結國際飼養原則與專業獸醫師意見，提供飼養貓隻應具備的基本知識與飼養管理建議，讓飼主了解如何正確照顧貓隻，避免錯誤的飼養方法造成貓隻生病或行為問題。

農委會說明，由於人口結構、生活型態的改變，家戶飼養寵物的比例漸增，建立飼主正確飼養觀念日益重要，因此，農委會將會持續發布各類寵物飼養與照顧指南，以維護動物福利並避免民眾因不了解寵物需求採取了不適當的飼養管理。

農委會表示，本次針對貓隻所推出的飼養與照顧指南，先由基本認識入門，提供飼主貓隻各生命週期的成長歷程及基本習性，讓飼主對貓隻生理狀態及行為反應有基本認識，再就基本照顧、環境適應、飲食保健、活動社交，提供具體的照顧建議。

另分別就幼貓、高齡貓及與其他寵物共同飼養時等需特別注意的狀況，提供飼主明確的飼養指導。如果是養貓新手，請一定要閱讀，對飼主與貓都會有益。

農委會表示，除了發布文字版的貓隻飼養與照顧指南，該會另持續規劃將其轉化為可互動的線上教材或飼養前評估工具，活化指南的運用效果，讓飼主都能正確飼養，減少不當對待。

農委會也藉此再呼籲每位飼主，家中毛小孩要完成寵物登記、絕育及定期狂犬病疫苗注射，最重要的是終養不棄養，寵物是家人要相伴一生。

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