什麼時間運動最有益長壽？答案出人意料

許多人喜歡早起慢跑,或在睡前做做瑜伽放鬆身心,不過英國最近有一項研究發現,如果想要活得更長壽,或許在下午時段運動會是個好選擇。這項研究在今年2月發表於國際科學期刊《Nature Communications》。

根據美國《華盛頓郵報》報導,這項研究針對英國生物銀行92,139名成年男女進行分析,他們每個人都需佩戴活動追蹤器一星期。研究人員根據他們四處走動的頻率和時間進行分組,並檢視他們加入生物銀行後7年的死亡率,來比較運動的模式及死亡率的關係。

研究結果出爐,毫無意外地,無論男性或女性,不管在何時活動,只要經常進行中等或劇烈運動(例如快走)的人,比起少做運動的人更加長壽。

但研究也發現,在上午11點至下午5點之間運動的人,比較不會因為心血管疾病或其他因素(不包含癌症)過早死亡,而且下午運動對於男性及老年人的影響更為明顯。

不過也別因為無法在下午運動而氣餒,畢竟許多人白天都有事情要忙。專研運動與新陳代謝的美國密西根大學教授霍洛維茲(Jeffrey Horowitz)就認為,在任何時間、做什麼類型的運動,差異都是「微不足道」的,最重要的是願意動起來,一段時間後,就有可能產生有意義的變化。

文章來源:For a longer life, afternoon exercise may be best, a large study shows

(中時新聞網 黃凡甄)