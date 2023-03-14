LINE出現2情況就是被盜！官方教1招解決：救回付費貼圖

詐騙集團猖獗，通訊軟體LINE也被當作犯罪工具。官方提醒，帳號出現3狀況需要提高警覺，若狀況進一步惡化，出現2大情形則有高機率是已經被盜了，LINE也提供用戶解決辦法，得以迅速通報。

LINE官方部落格先是提到，如果用戶遇到3狀況應該要特別小心，首先是有人藉各種管道向你索取認證碼資訊，其次是莫名收到「假裝是LINE官方」的訊息，最後則是曾下載並安裝非Apple Store或Google Play商店提供的應用程式。

LINE官方進一步提到，如果用戶出現2大情況則代表帳號有高機率已經被盜用，包括「沒有重複註冊的前提下，自己無法登入LINE且一直被登出」另外則是「您的LINE帳號擅自發送訊息給朋友」等詭異情形。

若LINE帳號真的被盜，官方呼籲用戶本人應該盡速通報客服，並填寫表單內容（內容越完整，越能幫助客服盡快釐清您的帳號問題）官方會在24小時內確認帳號的狀況並回報。

若已經確定帳號被盜用，將引導本人設定新帳號，並協助轉移付費商品，包括貼圖、表情貼、主題、LINE POINTS、LINE Credit等，若有LINE Pay綁定或是LINE Pay Money問題，客服會引導您前往對應窗口聯繫。

最後LINE官方提醒，用戶務必謹記LINE帳號所設定的「電話」、「密碼」，與「簡訊認證碼」不能分享給任何人，就可大大減少帳號被盜的可能性。

（中時新聞網 郭宜欣）